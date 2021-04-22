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Красноярские школьники разработали виртуальные игры для реабилитации после инсульта

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Красноярск
10:50 22 Апреля 2021
красноярск, школьники, реабилитация
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Чтобы пройти реабилитацию с помощью виртуальной игру используются сенсорные перчатки с датчиками. Они способны считывать движения кистей рук и пальцев.

«Благодаря такой технологии можно отследить малейшее улучшение двигательной активности пациента. Перчатки выполняют функцию «тренажера», который школьники дополнили приложениями с компьютерными играми. В основе этой работы - язык программирования С Sharp, на котором создаются скрипты для связи объектов и компонентов», - пояснили в пресс-службе управления образования города.
В итоге пациент играет, а перчатки отображают на графике динамику восстановления.

«Благодаря приложению пациент тренирует руки, играя в компьютерные игры, например, «танки» или «гонки». Суть в том, что вместо привычного джойстика в них используют сенсорные перчатки. Человек постоянно повторяет сложные движения кисти: сгибы, скручивание, сжатия и повороты рук. В игре гораздо интереснее выполнять упражнения, у пациента появляется мотивация одержать победу», - отметил ученик Инженерной школы гимназии «Универс» Александр Москаленко.

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