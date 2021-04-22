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Полицейские в Красноярске начали патрулировать акваторию Енисея

Главная Общество
Красноярск
09:50 22 Апреля 2021
мвд, енисей, закон
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Полицейский катер снова патрулирует акваторию Енисея. Четвертый год подряд с наступлением тепла силовики заходят на «водное дежурство». Передвигаясь по реке на катере, они следят за соблюдением порядка на набережной и на воде. Контролируют, чтобы красноярцы не разводили на берегах огонь, не употребляли алкоголь. Тем, кто жарит шашлыки на берегу, выносят штрафы.

Также силовики контролируют рыбаков. Следят, чтобы у них были спасательные жилеты, проверяют документы, показывают, где можно рыбачить, а где – нельзя.

Добавим, что патрулировать на катерах полицейские в Красноярске начали с 2017 года. Зимой они пересаживаются на судно на воздушной подушке «Хивус-6» и ведут контроль на Красноярском море.

Общество / НОВОСТИ
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