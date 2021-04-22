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Прямые рейсы из Красноярска в Египет запустят в мае

Главная Общество
Красноярск
08:30 22 Апреля 2021
аэропорт, рейсы, египет
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Авиакомпания «Azur air» открывает прямые рейсы из Красноярска в Египет. Первый полет в Каир запланирован на 4 мая. Радиостанция «Красноярск-Главный» сообщает, что путевки из Красноярска к Красному морю уже есть в продаже. За двухнедельный отдых в отеле 4 звезды придется отдать 170 тысяч рублей на двоих. При этом авиакомпании из Красноярска будут летать в Каир, до Шарм-эль-Шейха или Хургады придется ехать на автобусе 6-7 часов. Поэтому Египет, вряд ли, сможет стать альтернативой закрытой Турции для семей с детьми.

«Для взрослых это нормально, особеноо если есть цель посмотреть пирамиды. Для нас в пути это нормально, для тех, кто планирует семейный отдых – это не альтернатива Турции», - отметила директор красноярского турагенства Светлена Маслова.

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