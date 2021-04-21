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В Норильске попытались принудительно спустить лавину на горе Отдельная

Главная Общество
Красноярск
16:40 21 Апреля 2021
лавина, гора, взрыв
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Попытка провести принудительный сход лавины на горе Отдельной не увенчалась успехом. Плановый подрыв снега для спуска лавины произвели 20 апреля. По оценкам специалистов, на склоне горы сейчас располагается от 45 до 50 тысяч кубометров снежной массы. 
Чтобы взорвать снежную массу, было заряжено 120 килограммов взрывчатки на глубину метр 80 сантиметров. Вес зарядов каждой скважины – два килограмма 800 граммов. Но снежная масса даже не сдвинулась с места.

Специалисты считают, что причиной тому -  плотный и обледеневший снег, который пока «не созрел. Объем снега, который собрался на Отдельной, слишком большой, поэтому решили освобождать склон от снега частями – по 10–14 тысяч кубов.
При проведении повторных работ, массу заряда увеличат до 200 килограммов. Это, по прогнозам специалистов, увеличит площадь подрыва, что приведет к сходу лавины.

«Решение о проведении второго этапа работ будет принято на основании сводки о погоде. При потеплении, а прогноз погоды обещает повышение градусов уже завтра, произойдет утяжеление верхней части снежного покрова, что, в свою очередь, может привести к самопроизвольному сходу лавины», - сообщает «Северный город» и напоминает, что  управление по делам ГО и ЧС  призывает население быть предельно внимательными, беречь себя и своих близких и не отправляться в горы.

Напомним, в январе 2021 года лавина накрыла несколько домиков на горнолыжной базе. В одном из них отдыхала семья из четырех человек. Родители и полуторагодовалый ребенок погибли, удалось спасти лишь старшего сына.

 

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