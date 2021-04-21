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Богучанская ГЭС установила рекорд выработки в 1 квартале

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Красноярск
15:26 21 Апреля 2021
гэс, энергетика, электростанция, работа
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В марте 2021 года Богучанская ГЭС произвела 1 798,9 млн кВт•ч электроэнергии. Это на 10,15% больше, чем в марте 2020 года, и на 7,5% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года. 16 марта 2021 зафиксирована работа Богучанской ГЭС с максимальной мощностью 2664 МВт, в сети находились 8 гидроагрегатов с установленной мощностью по 333 МВт. С момента пуска первых агрегатов в 2012 году по 1 апреля 2021 года Богучанская ГЭС произвела 106 452 млн кВт•ч электроэнергии.

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» в марте 2021 года в Красноярском крае произведено 5514,6 млн кВт•ч электроэнергии, потребление превысило 4 267,7 млн кВт•ч. Доля Богучанской ГЭС - более 32,6% выработки края и 42,1% потребления.

В первом квартале 2021 года Богучанская ГЭС произвела 5 087 млн кВт•ч и вышла на первое место по производству энергии среди ГЭС Красноярского края. Суммарная выработка ГЭС в январе-марте 2021 года увеличилась на 6,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 9 875,4 млн кВт•ч; доля Богучанской ГЭС - более 51,5%. 

Производственные результаты обусловлены высокопрофессиональной работой коллектива станции, эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС и сложившейся водохозяйственной и ледовой обстановкой. В марте 2021 года Енисейское БВУ установило режим работы Богучанской ГЭС со среднесуточными расходами 3600-4000 кубометров в секунду, что позволило подготовить Богучанское водохранилище к предстоящему половодью и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в энергосистеме Сибири. С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири (без учета влияния дополнительного дня високосного года) увеличилось на 4%.

По итогам первого квартала АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 1 313,6 млн рублей, что на 1,82 млн больше, чем в 2020 году. Федеральный бюджет получил 1 021 млн рублей (рост отчислений на 7,36%); в бюджет Красноярского края выплачено 251,4 млн. В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога поступили 4,45 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 36,68 млн рублей.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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