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Один лесной пожар случился в Красноярском крае за минувшие сутки

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Красноярск
15:20 21 Апреля 2021
лес, пожар, красноярск
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Сотрудники краевого Лесопожарного центра оперативно ликвидировали один лесной пожар, который был обнаружен в Новоселовском районе. Огонь распространился на площади 5 га.

По предварительным данным, возгорание произошло по вине местных жителей. 

«Пожар обнаружили специалисты наземной службы в ходе патрулирования. В тушении участвовали девять лесных пожарных, была задействована одна единица техники», - сообщает Лесопожарный центр, отмечая, что по данным на утро 21 апреля, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано.

Специалисты напоминают жителям региона: нужно быть внимательными при обращении с огнем, особенно в сухую и ветреную погоду. Категорически запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Обеспечить их пожарную безопасность следует и владельцам земельных участков, граничащих с лесом.

При обнаружении возгорания в лесу нужно немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправлять сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию.

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