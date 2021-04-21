На севере Красноярского края вахтовики спасли белого медвежонка

Историю спасения малыша белого медведя рассказал на своей странице в «Фейсбук» директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

К людям голодный медвежонок попал еще в феврале. Его мать погибла и подкармливать малыша стали жители вахтового поселка. Правда, через несколько месяцев вахтовики уехали, и очень переживали, что прирученный найденыш погибнет от голода.

«Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода - совсем маленький», - написали они директору зоопарка. А через некоторое время сообщили, что сделать ничего не успели.

Когда вахтовики через два месяца вернулась на базу, то следов медвежонка не нашли. Расстроились, что малыш погиб, но вскоре узнали, что прирученное людьми животное вышло на другую базу, находящуюся в 40 километрах.