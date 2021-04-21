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На севере Красноярского края вахтовики спасли белого медвежонка

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Красноярск
12:40 21 Апреля 2021
спасение, общество, медведь
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Историю спасения малыша белого медведя рассказал на своей странице в «Фейсбук» директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

К людям голодный медвежонок попал еще в феврале. Его мать погибла и подкармливать малыша стали жители вахтового поселка. Правда, через несколько месяцев вахтовики уехали, и очень переживали, что прирученный найденыш погибнет от голода. 

«Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода - совсем маленький», - написали они директору зоопарка. А через некоторое время сообщили, что сделать ничего не успели.

Когда вахтовики через два месяца вернулась на базу, то следов медвежонка не нашли. Расстроились, что малыш погиб, но вскоре узнали, что прирученное людьми животное вышло на другую базу, находящуюся в 40 километрах.

 «Тощий, грязный, но живой! Одна опасность миновала, но теперь появилась самая главная. Медвежонок абсолютно ручной и никуда от людей не уйдет. А это неминуемая смерть, как только он подрастет. В таких случаях спасение только в одном - изъятие медвежонка из опасных условий. Подключаем все инстанции и службы, красноярцы самых разных постов и званий творят чудеса - даже вертолет получается раздобыть бесплатно. Спасибо всем, кто помогал, кто делал, а не болтал языком. Самое главное - медвежонок спасен и обретет свой новый дом» - сообщил своим подписчикам Андрей Горбань.

 

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