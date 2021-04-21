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Жители Ленинского района могут получить 100 тысяч рублей на озеленение своего двора

Главная Общество
Красноярск
13:30 21 Апреля 2021
комфорт, благоустройство, общество
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Приём заявок на участие в конкурсе «Лучшая концепция озеленения территории» в Ленинском районе завершился. В этом году в администрацию района поступило 15 заявок от обслуживающих организаций, но только шесть из них отвечали всем требованиям и прошли процедуру отбора.
Все заявки, поданные на конкурс, отражали озеленение дворовых территорий.

«На ул. Юности, 14 жители хотят высадить яблоневый сад и большую сибирскую ель. А жители проспекту им. газеты «Красноярский рабочий», 42 по планируют оградить детскую площадку живой изгородью из кизильника. На улице Автомобилистов,70а решили сделать свой двор еще более зеленым. В прошлом году территорию возле этого дома отремонтировали в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году, в случае победы, здесь высадят во дворе яблоню, иву и обустроят живую изгородь из роз вдоль дворового проезда»,- сообщает пресс-служба администрации. 

Теперь комиссии предстоит решить: смогут ли в этом году шесть домов Ленинского района получить грант по 100 тысяч рублей. Члены комиссии рассмотрят самые креативные и оригинальные идеи, определят возможность воплощения проектов в жизнь. И в случае победы жители Ленинского района смогут посадить в своем дворе новые деревья, кустарники, оформить газоны и клумбы.

 

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