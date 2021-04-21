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В Красноярске стартовал ремонт дворов

Главная Общество
Красноярск
09:22 21 Апреля 2021
город, ремонт, благоустройство, жкх
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В Кировском районе подрядная организация приступила к ремонту четырех дворов: по пер. Вузовский, 7; ул. Транзитной, 50; пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 75б; ул. Щорса, 78. На очереди – еще два двора, там ремонт начнется чуть позже.​

​Во дворе по пер. Вузовский, 7 уже демонтировали бордюрный камень и металлические ограждения вокруг газонов. Рабочие готовят основания под новый бордюрный камень. 

В Красноярске стартовал ремонт дворов

Во дворах по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 75б и ул. Щорса, 78 убрали старые бордюры и устанавливают новые. На дворовой территории по ул. Транзитной, 50 готовят площадку под установку малых архитектурных форм.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

 
«Заявки на благоустройство дворов подавали жители. Они сами решали, какие работы нужно выполнить, составляли сметы и утверждали проекты. Кроме того, жители финансируют часть работ, поэтому активно контролируют все процессы», - подчеркнула руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

Начался ремонт дворов и в Свердловском районе. Благоустройство уже началось во дворах по ул. Гладкова, 14 и Гладкова, 18. Подрядная организация приступила к подготовительным работам: сейчас начался демонтаж бордюрного камня. В этих дворах планируется укладка нового асфальта, обустройство тротуаров, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и др.), восстановление газонов, установка детских площадок.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

Всего в этом году в Свердловском районе благоустроят 7 дворов. Также рабочие отремонтируют дворы по пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 171; ул. Семафорная, 211-213; ул. Гладкова, 16;. ул. Кольцевая, 2а; ул. Кольцевая, 10.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

 
«Администрация района совместно с председателями и активистами многоквартирных домов будет контролировать работы на каждом этапе. Такая практика позволяет решать все вопросы еще на стадии ремонта», - отметил руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

Напомним, благоустройство дворов проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Одна из особенностей проекта – софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт дворовых проездов, тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, установку скамеек и урн (минимальный перечень работ), собственники квартир должны внести не менее 2 процентов от стоимости благоустройства. Если жители хотят детскую или спортивную площадку, что входит в дополнительный перечень работ, то придется внести не менее 20 процентов. Важно отметить, что все работы проходят под контролем жителей.

В Красноярске стартовал ремонт дворов

​Всего в этом году в Красноярске по нацпроекту будут благоустроены 42 дворовые территории.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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