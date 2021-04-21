В Красноярске стартовал ремонт дворов

В Кировском районе подрядная организация приступила к ремонту четырех дворов: по пер. Вузовский, 7; ул. Транзитной, 50; пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 75б; ул. Щорса, 78. На очереди – еще два двора, там ремонт начнется чуть позже.
Во дворе по пер. Вузовский, 7 уже демонтировали бордюрный камень и металлические ограждения вокруг газонов. Рабочие готовят основания под новый бордюрный камень.
Во дворах по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 75б и ул. Щорса, 78 убрали старые бордюры и устанавливают новые. На дворовой территории по ул. Транзитной, 50 готовят площадку под установку малых архитектурных форм.
«Заявки на благоустройство дворов подавали жители. Они сами решали, какие работы нужно выполнить, составляли сметы и утверждали проекты. Кроме того, жители финансируют часть работ, поэтому активно контролируют все процессы», - подчеркнула руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.
Начался ремонт дворов и в Свердловском районе. Благоустройство уже началось во дворах по ул. Гладкова, 14 и Гладкова, 18. Подрядная организация приступила к подготовительным работам: сейчас начался демонтаж бордюрного камня. В этих дворах планируется укладка нового асфальта, обустройство тротуаров, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и др.), восстановление газонов, установка детских площадок.
Всего в этом году в Свердловском районе благоустроят 7 дворов. Также рабочие отремонтируют дворы по пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 171; ул. Семафорная, 211-213; ул. Гладкова, 16;. ул. Кольцевая, 2а; ул. Кольцевая, 10.
«Администрация района совместно с председателями и активистами многоквартирных домов будет контролировать работы на каждом этапе. Такая практика позволяет решать все вопросы еще на стадии ремонта», - отметил руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.
Напомним, благоустройство дворов проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Одна из особенностей проекта – софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт дворовых проездов, тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, установку скамеек и урн (минимальный перечень работ), собственники квартир должны внести не менее 2 процентов от стоимости благоустройства. Если жители хотят детскую или спортивную площадку, что входит в дополнительный перечень работ, то придется внести не менее 20 процентов. Важно отметить, что все работы проходят под контролем жителей.
Всего в этом году в Красноярске по нацпроекту будут благоустроены 42 дворовые территории.