Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман теперь развивает спорт в Хакасии

Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман отправился работать в Хакасию. Он назначен заместителем директора Центра спортивной подготовки «Тёя». Информация о новой персоне в руководящем составе опубликована на сайте спортивной школы.

Учреждение готовит спортсменов сборных команд и Хакасия по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике, плаванию, боксу, пулевой стрельбе и спортивной борьбе. На базе школы они для тренируются для участия в официальных спортивных мероприятиях российского и международного уровней.

Иван Брамман оставил пост руководителя «Центра реализации социальных проектов» Красноярска в апреле 2019. Именно он был ответственным за содержание Татышев-парка.