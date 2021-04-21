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Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман теперь развивает спорт в Хакасии

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Красноярск
11:00 21 Апреля 2021
должность, красноярск, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман отправился работать в Хакасию. Он назначен заместителем директора Центра спортивной подготовки «Тёя». Информация о новой персоне в руководящем составе опубликована на сайте спортивной школы.

Учреждение готовит спортсменов сборных команд и Хакасия по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике, плаванию, боксу, пулевой стрельбе и спортивной борьбе. На базе школы они для тренируются для участия в официальных спортивных мероприятиях российского и международного уровней.

Иван Брамман оставил пост руководителя «Центра реализации социальных проектов» Красноярска в апреле 2019. Именно он был ответственным за содержание Татышев-парка.

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