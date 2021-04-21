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В Красноярске в магазине на ул. Железнодорожников скончался мужчина с ножевым ранением

Главная Общество
Красноярск
11:30 21 Апреля 2021
происшествия, красноярск, общество, криминал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего красноярца. Мужчина с ножевым ранением пришел в магазин «Уют» на ул. Железнодорожников и попросил продавца о помощи. Она вызвала «скорую», но раненный скончался до приезда медиков. Силовикам удалось установить, что погибший выпивал в компании нескольких приятелей. В какой-то момент его стали обвинять в краже.

«Самый активный оппонент вывел его в коридор, где причинил ножевое ранение. Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал из подъезда на улицу и попросил помощи у продавца расположенного неподалеку павильона», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Следователь будет просить суд о заключении под стражу.

Общество / НОВОСТИ
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