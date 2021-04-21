В Красноярске в магазине на ул. Железнодорожников скончался мужчина с ножевым ранением

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего красноярца. Мужчина с ножевым ранением пришел в магазин «Уют» на ул. Железнодорожников и попросил продавца о помощи. Она вызвала «скорую», но раненный скончался до приезда медиков. Силовикам удалось установить, что погибший выпивал в компании нескольких приятелей. В какой-то момент его стали обвинять в краже.

«Самый активный оппонент вывел его в коридор, где причинил ножевое ранение. Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал из подъезда на улицу и попросил помощи у продавца расположенного неподалеку павильона», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Следователь будет просить суд о заключении под стражу.