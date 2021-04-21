В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России". Каждый зарегистрированный на территории региона избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии на выборах в Госдуму и Законодательное собрание.

Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.

Чтобы стать избирателем предварительного голосования, необходимо зайти на сайт pg.er.ru и нажать на кнопку «хочу проголосовать». Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуги.

Необходимо будет ввести логин и пароль от своей учетной записи на Госуслугах и подтвердить паролем, полученным на телефон через sms. Затем гражданин дает согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Это делается для того, чтобы он смог проголосовать за тех кандидатов, которые выдвигаются именно по тому округу, где прописан избиратель.

Отметим, предварительное голосование является рейтинговым. Избиратель сможет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в краевой парламент. Регистрация избирателей продлится до 28 мая.

По материалам "Единой России"