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В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"

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Красноярск
08:34 21 Апреля 2021
голосование, выборы, партии
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В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России". Каждый зарегистрированный на территории региона избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии на выборах в Госдуму и Законодательное собрание.

Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.

Чтобы стать избирателем предварительного голосования, необходимо зайти на сайт pg.er.ru и нажать на кнопку «хочу проголосовать». Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуги.

Необходимо будет ввести логин и пароль от своей учетной записи на Госуслугах и подтвердить паролем, полученным на телефон через sms. Затем гражданин дает согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Это делается для того, чтобы он смог проголосовать за тех кандидатов, которые выдвигаются именно по тому округу, где прописан избиратель.

В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"
В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"
В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"
В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"
В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России"

Отметим, предварительное голосование является рейтинговым. Избиратель сможет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в краевой парламент. Регистрация избирателей продлится до 28 мая.

По материалам "Единой России"

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