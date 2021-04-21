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Фабрика «Краскон» создала точки для регистрации избирателей на сайте предварительного голосования

Главная Общество
Красноярск
08:32 21 Апреля 2021
партии, голосование, выборы
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В Красноярском крае стартовала процедура регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России". Каждый зарегистрированный на территории региона избиратель сможет выбрать своего кандидата от партии на выборах в Госдуму и Законодательное собрание.

«Единая Россия» обратилась к предприятиям и организациям Красноярского края с призывом принять участие в процедуре и создать необходимые условия для сотрудников, которые также изъявили желание зарегистрироваться на сайте. Одной из первых откликнулась фабрика «Краскон». Сами сотрудники отмечают, что для них важно понимать кандидатуры тех, кто в дальнейшем сможет защищать их интересы в Госдуме и Заксобрании.

«Я решила принять участие в предварительном голосовании, чтобы заранее ознакомиться с предлагаемыми кандидатами, и понимать, кто будет отстаивать наши интересы в Государственной думе и Законодательном собрании. Я на это имею право и решила этим воспользоваться», - рассказывает Светлана Старовойтова, технолог АО «Краскон».

Помощь с регистрацией сотрудникам предприятия оказывали партийные волонтеры из числа молодогвардейцев.

«Сегодня мы с командой «Молодой Гвардии» помогаем сотрудникам фабрики «Краскон» зарегистрироваться на сайте предварительного голосования партии «Единая Россия». Поскольку эта процедура – новая, и в этом году предварительное голосование у нас проходит стопроцентно в формате онлайн, у различных категорий граждан могут возникнуть трудности с тем, как проголосовать за участников ПГ. Кто-то не зарегистрирован на Госуслугах и мы помогаем регистрировать аккаунты, кто-то утратил пароль, кто-то не мог понять, где что найти, куда нажать. Мы помогаем всем», - отмечает руководитель регионального штаба МГЕР Денис Перик.

Также на встречу с руководством фабрики приехал секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко. Он поблагодарил руководство за участие в процедуре и создание необходимых точек доступа к сайту ПГ для сотрудников.

«Важно сделать это голосование по-настоящему доступным для людей. Не все владеют в должной мере компьютерными технологиями, кому-то нужно помочь с регистрацией аккаунта на Госуслугах, кому-то требуется показать, как работает сайт. Конечно, такие площадки есть у нас на базе партийных организаций, местных исполкомов, но мы бы хотели, чтобы проголосовать за своего кандидата мог буквально каждый житель края. Поэтому я хочу сказать спасибо руководству легендарной фабрики «Краскон», и других предприятий и организаций, которые откликнулись, и считают, что политика – это дело каждого. Люди, которые видят в этом свой гражданский долг – это люди, которые влияют на построение политической системы в нашей стране в первую очередь», - отметил секретарь реготделения.

Напомним, предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.

Чтобы стать избирателем предварительного голосования, необходимо зайти на сайт pg.er.ru и нажать на кнопку «хочу проголосовать». Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуги. Необходимо будет ввести логин и пароль от своей учетной записи на Госуслугах и подтвердить паролем, полученным на телефон через sms. Затем гражданин дает согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Это делается для того, чтобы он смог проголосовать за тех кандидатов, которые выдвигаются именно по тому округу, где прописан избиратель.

Отметим, предварительное голосование является рейтинговым. Избиратель сможет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в краевой парламент. Регистрация избирателей продлится до 28 мая.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

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