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В Красноярском крае водителя приговорили к реальному сроку за драку с инспектором ДПС

Главная Общество
Красноярск
16:00 20 Апреля 2021
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Инцидент произошел еще в 2020 году. В тот день экипаж ДПС получил сообщение о том, что в районе 14 км автодороги «Красноярск-Енисейск» находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, задержали водителя автомобиля «Тойота Ипсум». Мужчина отказался предоставить документы на автомобиль, зато вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. 

«Инспекторы вынуждены были применить физическую силу и специальные средства, ограничивающие подвижность. Мужчина, оказывая сопротивление, нанёс несколько ударов ногами одному сотруднику ДПС. Второму сотруднику нанес удар головой в лицо. Проходить медосвидетельствование 31-летний житель Н- Ингашского района отказался», - сообщает пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции, вынес решение о лишении свободы. Ближайшие 2 года и 6 месяцев лишения свободы дебошир проведет в исправительной колонии общего режима. Также ему придется в счет возмещения материального ущерба, причиненного сотрудникам ДПС, заплатить 150 тысяч рублей. 
Кроме этого, мужчина на 18 месяцев лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев, а также ему вынесен административный штраф в размере 30 тысяч рублей

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