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Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

Главная Общество
Красноярск
11:41 20 Апреля 2021
операция, онкология, здоровье
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В прошлом году 42-летний Денис Муковников из Красноярска заметил, что его живот стал резко расти. При этом, сам мужчина стал худеть.

«Я всегда был полным. Изначально живот увеличился, я думал – мало ли что, а потом сам начал худеть: лицо, руки. Отеки пошли, одышка сильная. Обратился к врачам» - рассказывает Денис Муковников.

Обследование выявило опухоль, которая уже тогда была очень большого размера. Но вскоре новообразование стало еще больше и начало давить на внутренние органы. В Красноярске врачи провели три курса химиотерапии, но оперировать гигантскую опухоль не решились. И тогда на помощь пришли московские медики.  

«Эта опухоль самая крупная, массивная опухоль, которую я в своей клинической практике встречал, максимальны размер её - 55 см. Это было непросто: огромная весом опухоль, лежала на крупных сосудах, закрывала фактически их. И для того, чтобы отделить опухоль, необходимо было трем здоровым, крепким хирургам, в хорошей спортивной форме держать её, чтобы мне было возможно работать» - рассказывает Иван Стилиди, директор НМИЦ онкологии им. Блохина, г. Москва.

Сама операция длилась три часа, пациент перенес её хорошо и уже пошел на поправку. Сейчас вес Дениса составляет 70-80 кг, хотя на операцию он приехал с весом 124 кг. Красноярец мечтает как можно скорее восстановиться и вернуться к привычной жизни, сообщает LIFE SHOT.

Фото: скриншот с видео  LIFE SHOT.

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