20 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

Главная Общество
Красноярск
10:54 20 Апреля 2021
благоустройство, памятник, ленин
версия для печати Ico_print

Водные процедуры, которые ежегодно проводят в канун дня рождения вождя мировой революции, начнут в час дня. Сезон очистки городских скульптур в Красноярске, как всегда, стартует с памятника Ленину.

Высокие памятники моют теплой водой с автовышки, которые пониже – из автоцистерны с помощью обычных шлангов и гидрантов., среди них – городские достопримечательности, такие как памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой.

«Объекты, находящиеся на городских улицах, скверах и площадях, приводят в порядок специалисты МП «Управление зеленого строительства» и Красгорпарка. Памятники, расположенные на территории организаций и предприятий, отмываются в основном силами сотрудников» - сообщили в пресс-службе администрации города.

При необходимости в воду при мытье добавляют обычные бытовые моющие средства, но если у подножия скульптуры разбит цветник, обходятся обычной водой, чтобы не навредить растениям. Пятна отмывают губками и мягкими щетками, чтобы не повредить покрытия.

Кроме памятников, будут помыты и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны и т.д. По словам специалистов, приводить их в порядок их уже труднее – загрязнения более сильные, и в этом случае без бытовой химии не обойтись.
Будут обследованы и скульптурные композиции и памятники, специалисты приведут в порядок таблички, облицовку и надписи, ухаживают за прилегающей территорией.

Городские памятники чистят вне зависимости от того, из какого материала они сделаны. Обычно каждый моют примерно 2-3 раза в год: после и перед зимой, к соответствующим праздникам. Но если памятник требует очистки, его приведут в порядок в любое время.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

20 Апреля 2021 г.
Во время операции грузное новообразование пришлось держать троим хирургам-мужчинам
Новости Красноярска: Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

20 Апреля 2021 г.
На фото и видео с последствиями непогоды просят отмечать МКУ «УДИБ»
Новости Красноярска: Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

20 Апреля 2021 г.
Всего в списке 117 проектов
Новости Красноярска: В Красноярском крае сохранится ветер

В Красноярском крае сохранится ветер

20 Апреля 2021 г.
Порывы будут достигать 25 м/с
Новости Красноярска: Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

20 Апреля 2021 г.
Всего регион получил 227 тысяч доз препарата
Новости Красноярска: В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

20 Апреля 2021 г.
Специалисты ответят на все вопросы жителей
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

19 Апреля 2021 г.
Самый богатый задекларировал 14,59 млн рублей
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Новости Красноярска: Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

17 Апреля 2021 г.
Исход матча с «Цмоки-Минск» был решен в первой четверти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru