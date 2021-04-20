Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

Водные процедуры, которые ежегодно проводят в канун дня рождения вождя мировой революции, начнут в час дня. Сезон очистки городских скульптур в Красноярске, как всегда, стартует с памятника Ленину.

Высокие памятники моют теплой водой с автовышки, которые пониже – из автоцистерны с помощью обычных шлангов и гидрантов., среди них – городские достопримечательности, такие как памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой.

«Объекты, находящиеся на городских улицах, скверах и площадях, приводят в порядок специалисты МП «Управление зеленого строительства» и Красгорпарка. Памятники, расположенные на территории организаций и предприятий, отмываются в основном силами сотрудников» - сообщили в пресс-службе администрации города.

При необходимости в воду при мытье добавляют обычные бытовые моющие средства, но если у подножия скульптуры разбит цветник, обходятся обычной водой, чтобы не навредить растениям. Пятна отмывают губками и мягкими щетками, чтобы не повредить покрытия.

Кроме памятников, будут помыты и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны и т.д. По словам специалистов, приводить их в порядок их уже труднее – загрязнения более сильные, и в этом случае без бытовой химии не обойтись.

Будут обследованы и скульптурные композиции и памятники, специалисты приведут в порядок таблички, облицовку и надписи, ухаживают за прилегающей территорией.

Городские памятники чистят вне зависимости от того, из какого материала они сделаны. Обычно каждый моют примерно 2-3 раза в год: после и перед зимой, к соответствующим праздникам. Но если памятник требует очистки, его приведут в порядок в любое время.