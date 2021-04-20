Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

Оставить заявку на устранение повреждений от ветра теперь можно в Инстаграме. Администрация города просит отмечать на фото и видео с последствиями непогоды аккаунт МКУ «УДИБ» @mky_udib. Также можно сообщить о проблемных адресах под постом о последствиях штормового ветра в аккаунте администрации города.

«Коммунальные службы города и аварийные бригады устраняют последствия по всему городу. Ветер рвёт провода, обрывает дорожные знаки и светофоры. В первую очередь устраняются последствия, влияющие на жизнедеятельность города, а также то, что может представлять опасность. Ремонтировать и восстанавливать все будем уже в плановом порядке. Ночью работа не прекратится ни на минуту», - отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, что ветер с порывами до 25 м/с обрушился на Красноярск накануне. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и во вторник, 20 апреля. В городе ожидаются порывы до 14 м/с, по центральным и южным районам Красноярского края – местами до 25 м/с.