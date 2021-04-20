В Красноярском крае сохранится ветер

Ветреная погода сохранится в Красноярском крае во вторник, 20 апреля. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с. В Красноярске западный ветер будет дуть с порывами до 14 м/с. В течение дня в городе преимущественно без осадков, воздух прогреется до -1…-3°С. Водителям стоит быть острожными – утром и вечером на дорогах гололедица.

По предварительным данным Гидрометцентра, потепление придет в Красноярск в пятницу, 23 апреля. В дневные часы воздух прогреется до +8°С, ночью не холоднее 0°С. Такая погод сохранится до конца недели.