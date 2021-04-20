Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

Экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердил реестр лучших практик за 2020 год. В него вошли 117 проектов. Среди лучших четыре идеи, реализованные в Красноярском крае. В краевом правительстве подчеркивают, что все проекты были благоустроены с учетом мнения жителей.

Это сквер «Одесский» и правобережная набережная в Красноярске, благоустройство Молодежного парка на набережной реки Кан в Зеленогорске, а также преображение парка «Березовая роща» в Назарово.

«Я рад, что облик Красноярска и других городов края меняется по желанию жителей. Они активно участвуют во всех этапах реализации того или иного проекта (от выбора территории до содержания и приемки работ), дают обратную связь, что для них комфортно, а что нет. Наша задача в этих условиях – услышать людей и сделать «хорошо». Важно уйти от типовых решений, которые никому не нужны», - отметил губернатор Александр Усс.

Отметим, что в 2021 году в Красноярском крае будет благоустроено более 50 общественных пространств и 130 дворов. Работы выполнять в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование за объекты благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе 24.gorodsreda.ru.