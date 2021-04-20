20 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

Главная Общество
Красноярск
10:00 20 Апреля 2021
вакцинация, красноярск, здоровье
версия для печати Ico_print

Краевой Минздрав получил новую партию вакцины от коронавируса. В последнее время ведомство регулярно отчитывается о новых поставках препарата в регион. В этот раз в край поступило 10 800 доз вакцины «Спутник V», их оперативно распределяют по больницам и поликлиникам, так как желающих поставить прививку много.

«Число желающих сделать прививку растет. Прежде всего, это связано с тем, что жители региона уже начали планировать летний отдых за пределами края. Только за последние 7 дней первым и вторым компонентом вакцины в сутки в регионе прививались по 2400 человек. Активно сейчас проходит вакцинация и на севере края – в отдаленные поселки была доставлена вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Всего с начала прививочной кампании в Красноярский край поступило 227 тысяч доз вакцины от ковида. Запись на прививку открыта в регистратурах медучреждений, а также на сайте www.web-registratura.ru и через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Фото Юлии Пыхаловой

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

20 Апреля 2021 г.
Во время операции грузное новообразование пришлось держать троим хирургам-мужчинам
Новости Красноярска: Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

20 Апреля 2021 г.
В целом по городу будет отмыто больше 80 скульптур
Новости Красноярска: Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

20 Апреля 2021 г.
На фото и видео с последствиями непогоды просят отмечать МКУ «УДИБ»
Новости Красноярска: Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

20 Апреля 2021 г.
Всего в списке 117 проектов
Новости Красноярска: В Красноярском крае сохранится ветер

В Красноярском крае сохранится ветер

20 Апреля 2021 г.
Порывы будут достигать 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

20 Апреля 2021 г.
Специалисты ответят на все вопросы жителей
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Новости Красноярска: КЭФ-2021 отработал новый формат

КЭФ-2021 отработал новый формат

20 Апреля 2021 г.
Мероприятия форума посетили 8 000 гостей и экспертов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru