Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

Краевой Минздрав получил новую партию вакцины от коронавируса. В последнее время ведомство регулярно отчитывается о новых поставках препарата в регион. В этот раз в край поступило 10 800 доз вакцины «Спутник V», их оперативно распределяют по больницам и поликлиникам, так как желающих поставить прививку много.

«Число желающих сделать прививку растет. Прежде всего, это связано с тем, что жители региона уже начали планировать летний отдых за пределами края. Только за последние 7 дней первым и вторым компонентом вакцины в сутки в регионе прививались по 2400 человек. Активно сейчас проходит вакцинация и на севере края – в отдаленные поселки была доставлена вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Всего с начала прививочной кампании в Красноярский край поступило 227 тысяч доз вакцины от ковида. Запись на прививку открыта в регистратурах медучреждений, а также на сайте www.web-registratura.ru и через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Фото Юлии Пыхаловой