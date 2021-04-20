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Школьники Кодинска прошли углубленный курс новой специальности при поддержке Богучанской ГЭС

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Красноярск
09:04 20 Апреля 2021
школьники, обучение, образование, технологии
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В Центре дополнительного образования детей города Кодинск прошел курс лекций и практических занятий по аддитивным технологиям. Занятия для школьников 3-10 классов, обучающихся в ЦДОД по программам «инженерный дизайн» и «прототипирование», провел преподаватель Красноярского техникума Промышленного сервиса. Средства на организацию углубленного изучения новейших программ и методик выделены АО «Богучанская ГЭС» в рамках проекта «Наследники Леонардо».

Аддитивные технологии (или 3d-принтинг) – метод послойного синтеза объекта с помощью компьютерных 3d-технологий; конечным результатом серии процессов становится модель или полноценное изделие. 3D-прототипирование - создание полной или частичной копии изделия, подготавливаемого к производству. Прототип служит для оценки дизайна и эргономики, проверки совместимости с другими компонентами, демонстрации на выставках и презентациях.

В курсе 3D-технологий ученики проектируют деталь, при необходимости изменяют ее характеристики и проходят полный цикл создания изделия: от разработки чертежа до воплощения детали в материале. Использование 3D-принтеров помогает школьникам научиться решению задач, используя нетривиальные методы, и дает представление о том, что любые параметры и свойства изделия можно изменить в соответствии с задачей.

Предварительно все участники программы зарегистрировались на онлайн-платформе и прошли теоретическую часть курса. Преподаватель КПТС Денис Воронов продемонстрировал школьникам лучшие готовые работы, с которыми студенты колледжа участвовали в конкурсах и занимали призовые места. В течение трех дней 18 школьников прослушали курс лекций по черчению в специализированных программах, научились переводить чертежи в специальные коды для печати на 3D-принтерах, выбирать материал (пластик) в соответствии с заданными качествами изделия и обслуживать принтер после работы. Большинство из участников курса справились с заданиями и получили в конце занятий готовое изделие по своему чертежу. 

3D-принтер для Центра дополнительного образования был приобретен на средства ПАО «РусГидро» в 2017 году, занятия начались в 2018 году и уже через год учащиеся смогли продемонстрировать приобретенные навыки на конкурсе научных проектов «Наследники Леонардо». Самый младший участник конкурса подготовил «Макет ветрогенератора» и самостоятельно изготовил все детали на 3D-принтере. Авторы проекта «Макет Богучанской ГЭС» по фотографиям и описаниям создали достоверный макет станции, включающий бетонную плотину с двумя водосбросами, машинный зал, служебно-производственный корпус и зал гидроприводов. Дополнительный цикл занятий в апреле 2021 года позволил школьникам углубить теоретические знания и усовершенствовать практические навыки работы с современным оборудованием.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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