В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

На вопросы красноярцев, касающиеся голосования за объекты благоустройства, ответят специалисты по телефону горячей линии. Она заработала сегодня по бесплатному номеру 8(800)333-7007.

«Жители смогут узнать, кто имеет право голосовать за объекты, какие муниципальные образования участвуют в голосовании, о способах голосования и особенностях работы платформы», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Горячая линия будет работать до 30 мая. Специалисты принимают звонки с 9 до 20 часов по будням.

Также до 30 мая работает общероссийская горячая линия по вопросам благоустройства. Звонить по номеру 8 (800) 600-20-13 можно круглосуточно.

Напомним, что 26 апреля стартует Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Оно продлится до 30 мая на сайте 24.gorodsreda.ru.