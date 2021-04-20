20 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открыта горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства

Главная Общество
Красноярск
09:30 20 Апреля 2021
общество, благоустройство, голосование
версия для печати Ico_print

На вопросы красноярцев, касающиеся голосования за объекты благоустройства, ответят специалисты по телефону горячей линии. Она заработала сегодня по бесплатному номеру 8(800)333-7007.

«Жители смогут узнать, кто имеет право голосовать за объекты, какие муниципальные образования участвуют в голосовании, о способах голосования и особенностях работы платформы», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Горячая линия будет работать до 30 мая. Специалисты принимают звонки с 9 до 20 часов по будням.

Также до 30 мая работает общероссийская горячая линия по вопросам благоустройства. Звонить по номеру 8 (800) 600-20-13 можно круглосуточно.

Напомним, что 26 апреля стартует Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Оно продлится до 30 мая на сайте 24.gorodsreda.ru.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

Гигантскую опухоль весом 48 килограммов удалили жителю Красноярска в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве

20 Апреля 2021 г.
Во время операции грузное новообразование пришлось держать троим хирургам-мужчинам
Новости Красноярска: Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

Сегодня в Красноярске помоют памятник Ленину

20 Апреля 2021 г.
В целом по городу будет отмыто больше 80 скульптур
Новости Красноярска: Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

Администрация города принимает заявки на устранение повреждений от ветра в Инстаграме

20 Апреля 2021 г.
На фото и видео с последствиями непогоды просят отмечать МКУ «УДИБ»
Новости Красноярска: Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

Красноярские проекты благоустройства вошли в реестр лучших практик за 2020 год в России

20 Апреля 2021 г.
Всего в списке 117 проектов
Новости Красноярска: В Красноярском крае сохранится ветер

В Красноярском крае сохранится ветер

20 Апреля 2021 г.
Порывы будут достигать 25 м/с
Новости Красноярска: Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

Еще 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Красноярский край

20 Апреля 2021 г.
Всего регион получил 227 тысяч доз препарата
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

20 Апреля 2021 г.
Им вменяют нарушение правил, регламентирующих работу бассейнов
Новости Красноярска: Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

17 Апреля 2021 г.
В «Енисее» утонула восьмилетняя девочка
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

19 Апреля 2021 г.
Самый богатый задекларировал 14,59 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru