Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение бывшему прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова. Ему инкриминируют взятку и прослушивание бесед подчиненных.

По версии следствия, высокопоставленней сотрудник прокуратуры через посредников получил полмиллиона рублей от предпринимателя. Одним из третьих лиц был брат Бекхана Аслаханова Алихан, теперь он тоже под следствием. За вознаграждение прокурор обещал бизнесмену покровительство.

Также обвиняемому инкриминируют использование прослушки – устройство было незаконно приобретено им в 2017 году.