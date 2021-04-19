Компания En+ Group внедряет на Братской ГЭС систему предиктивной аналитики

Компания En+ Group, основателем которой является промышленник Олег Дерипаска, сообщила об установке опытного образца автоматизированной системы предиктивной диагностики (АСПД) на гидроагрегате №9 Братской ГЭС.

Этот проект является частью стратегии En+ Group по внедрению инструментов цифровизации на энергетических объектах компании. Специалисты отмечают, что современные технологии предиктивной диагностики позволяют спроектировать модель работы оборудования, а затем использовать в режиме реального времени полученные данные для раннего прогнозирования отказов оборудования.

Автоматизированная система была создана специалистами Инженерно-технологического центра РУСАЛ, которым пришлось решить комплекс инженерных задач на Братской ГЭС. Опытный образец будет автоматически оценивать характер изменения параметров оборудования и сравнивать их с историческими данными, соответствующими нормальным режимам работы. Всего отслеживается порядка 225 параметров, поступающих с различных датчиков, размещенных на данном и смежном с ним оборудовании.

Система предиктивной аналитики сможет обнаруживать нехарактерные изменения в параметрах, сигналами сообщая о несоответствии нормативам и выдавать рекомендации персоналу станции по работе оборудования.

На сегодняшний день оборудование готовится к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию. Отметим, что стоимость реализации проекта составляет 26,6 млн руб.

«Новая система призвана исключить аварийные отказы. Кроме того, она позволит управлять рисками и потерями производства за счет расширения горизонта планирования при принятии решений. Качественное и своевременное планирование ремонтных работ повысит готовность оборудования за счет сокращения времени ремонта. В будущем мы планируем распространение положительного опыта не только на оставшиеся гидроагрегаты Братской ГЭС, но и на другие ГЭС компании», - отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.