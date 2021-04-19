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Работы по очистке Абаканской протоке завершаются в Красноярске

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Красноярск
14:11 19 Апреля 2021
красноярск, работы
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Работы по восстановлению последней водопропускной трубы начались на Абаканской протоке. На водопропуске, который проложен на дне от острова Отдыха до берега Енисея, специалисты ООО «Водолазсервис» по заказу МКУ «УДИБ» выполняют очистку донного водоспуска.

Восстановление этого донного водоспуска проводятся для улучшения состояния Абаканской протоки. В прошлом году протока и все её гидротехнические сооружения были обследованы, специалисты выдали рекомендации, какие работы нужно провести.

Часть работ была выполнена по заказу министерства экологии Красноярского края: протоку очистили от водорослей, островков и наносов; привели в порядок водопропускные трубы и инженерные сооружения.

Восстановление последней донной водопропускной трубы было более сложной задачей, так как в теле трубы проложен электрокабель, который нужно было вынести перед прочисткой. 

«Это сложная работа, требующая дополнительных проектных работ. В прошлом году такой проект был разработан и согласован, в этом – работы будут выполнены. На дне протоки уже начали работать водолазы. Прочистка будет идти все лето, срок завершения работ – 31 августа» - сообщают в администрации Красноярска, отмечая, что для обеспечения безопасности на острове Отдыха и набережной будет закрыта часть пешеходных путей.

 

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