Работы по очистке Абаканской протоке завершаются в Красноярске

Работы по восстановлению последней водопропускной трубы начались на Абаканской протоке. На водопропуске, который проложен на дне от острова Отдыха до берега Енисея, специалисты ООО «Водолазсервис» по заказу МКУ «УДИБ» выполняют очистку донного водоспуска.

Восстановление этого донного водоспуска проводятся для улучшения состояния Абаканской протоки. В прошлом году протока и все её гидротехнические сооружения были обследованы, специалисты выдали рекомендации, какие работы нужно провести.

Часть работ была выполнена по заказу министерства экологии Красноярского края: протоку очистили от водорослей, островков и наносов; привели в порядок водопропускные трубы и инженерные сооружения.

Восстановление последней донной водопропускной трубы было более сложной задачей, так как в теле трубы проложен электрокабель, который нужно было вынести перед прочисткой.