Шесть тысяч рублей заплатит жительница Красноярского края за оскорбление сотрудника ГИБДД

Уголовным делом по статье «Публичное оскорбление представителя власти» закончилась встреча жительницы Дудинки с сотрудниками Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС во время своего дежурства заметили автомобиль «Тойота Корона», водитель которого неуверенно двигался по дороге. Проверив у водителя документы, инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Водитель, который ранее неоднократно задерживался за езду в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования, от процедуры отказался.

Пока сотрудники Госавтоинспекции оформляли документы, 20-летняя пассажирка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась порвать материалы дела. Девушка оскорбляла инспекторов, вела себя вызывающе и и препятствовала оформлению дела.

«По данному факту в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, извинилась» - сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ей наказание в виде штрафа. Теперь девушке придется заплатить шесть тысяч рублей.