Сотрудники ГИБДД Красноярска призвали водителей не выезжать на дорогу на летней резине

Как отмечается в официальном сообщении, по прогнозам синоптиков, сегодня к вечеру в Красноярске ожидается похолодание, что повлечет за собой образование гололедицы на дорогах.
Загородные трассы уже заснежены, поэтому особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно внимательными.
«Устанавливать летние шины в нашем регионе еще рано - на текущей неделе ожидается значительное похолодание до -9 градусов. Тем, кто все же поменял резину, следует в такие периоды воздержаться от управления транспортным средством» - говорится в сообщении.