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Сотрудники ГИБДД Красноярска призвали водителей не выезжать на дорогу на летней резине

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Красноярск
14:00 19 Апреля 2021
гибдд, гололед, красноярск, трасса
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Как отмечается в официальном сообщении, по прогнозам синоптиков, сегодня к вечеру в Красноярске ожидается похолодание, что повлечет за собой образование гололедицы на дорогах.

Загородные трассы уже заснежены, поэтому особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно внимательными.

«Устанавливать летние шины в нашем регионе еще рано - на текущей неделе ожидается значительное похолодание до -9 градусов. Тем, кто все же поменял резину, следует в такие периоды воздержаться от управления транспортным средством» - говорится в сообщении.

 

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