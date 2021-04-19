Сотрудники ГИБДД Красноярска призвали водителей не выезжать на дорогу на летней резине

Как отмечается в официальном сообщении, по прогнозам синоптиков, сегодня к вечеру в Красноярске ожидается похолодание, что повлечет за собой образование гололедицы на дорогах.

Загородные трассы уже заснежены, поэтому особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно внимательными.