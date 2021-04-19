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В Назаровском районе затоплены дороги

Главная Общество
Красноярск
11:03 19 Апреля 2021
подтопление, ограничения, дороги, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Назаровском районе талыми водами затоплено несколько участков дорог. По информации «Назарово онлайн», подтоплены дороги между деревней Сереуль и селом Ильинка, а также трасса в сторону деревни Прогресс.

На отдельных участках проезд временно невозможен. Особенно трудная ситуация в районе деревни Прогресс. Дорога частично разрушена, проезд заблокирован. На месте работают дорожники. Кроме того, специалисты контролируют состояние дамбы.

В связи с этим водителям пока рекомендуют воздержаться от поездок в этих направлениях. По данным местных жителей, вода на дороги вышла с полей и ситуация осложняется.

Фото: страница администрации Назаровского района в соцсети «ВКонтакте»

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