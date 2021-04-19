В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе талыми водами затоплено несколько участков дорог. По информации «Назарово онлайн», подтоплены дороги между деревней Сереуль и селом Ильинка, а также трасса в сторону деревни Прогресс.

На отдельных участках проезд временно невозможен. Особенно трудная ситуация в районе деревни Прогресс. Дорога частично разрушена, проезд заблокирован. На месте работают дорожники. Кроме того, специалисты контролируют состояние дамбы.

В связи с этим водителям пока рекомендуют воздержаться от поездок в этих направлениях. По данным местных жителей, вода на дороги вышла с полей и ситуация осложняется.

Фото: страница администрации Назаровского района в соцсети «ВКонтакте»