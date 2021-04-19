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На краевых трассах подключены 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

Главная Общество
Красноярск
10:49 19 Апреля 2021
видео, дороги, наблюдение, места, скорость
Автор: Sibnovosti.ru
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Новые камеры видеофиксации нарушений ПДД заработали на краевых трассах. В Краевом управлении автодорог сообщили, что четыре прибора установлены на местных дорогах, а одиннадцать на региональных трассах.

Превышение скорости фиксирует камера на ул. Рабочая в Зеленогорск. Превышение скорости, проезд на красный и несоблюдение требований дорожных знаков снимают камеры в Шарыпово на пересечении пр. Центральный и ул. Комсомольская; в

Ачинске на перекрестке ул. Свердлова - ул. Зверева,

в Канске на ул. 40 лет Октября, 29.

Скорость и выезд на встречку снимает камера на 13-м километре трассы Ачинск - Ужур – Троицкое.

Превышение скорости также фиксируют устройства на обходе Красноярска в Березовском районе, 21-й и 26-й км, а также на трассе Ачинск - Бирилюссы, Ачинск - Ужур - Троицкое, Уяр - Заозерный, Канск - Тасеево - Устье, Норильск – Алыкель.

«Комплексы устанавливают в очагах аварийности, их определяет ГИБДД. Карта мест установки оборудования размещена на сайте КРУДОР», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: сайт КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

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