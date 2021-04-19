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Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Главная Общество
Красноярск
10:43 19 Апреля 2021
письмо, мвд, банки, в красноярске
Автор: Sibnovosti.ru
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В региональном МВД призывают красноярцев быть бдительными в связи с новой схемой мошенников. Аферисты рассылают по почте письма от имени сотрудников банковских организаций ведомства и полиции. В рассылке указано, что от адресата требуется выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета, которая предполагает перевод всех имеющихся денежных средств на реквизиты, указанные в письме.

В комплекте с этой информацией приходит письмо от МВД, в котором сообщается о возбуждении уголовного дела. Сам документ выглядит официально: с гербом, печатью и подписью. В МВД заявили, что не имеют отношения к этой рассылке и просят красноярцев быть бдительными.

«Не поддавайтесь на уловки мошенников и не доверяйте сомнительным письмам! Если вы получили такое – позвоните на горячую линию своего банка, номер которого указан на оборотной стороне вашей карты, и сообщите о письме, вас проконсультируют специалисты. Если вы все же стали жертвой обмана, сообщите об этом в дежурную часть полиции», - призывают в пресс-службе регионального МВД.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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