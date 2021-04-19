Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Наступившая неделя не порадует красноярцев теплом. В понедельник, 19 апреля, в городе ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Воздух днем не прогреется больше +2…+4°С, ожидается мокрый снег.

«По центральным и южным районам порывы западного ветра 15-20 м/с, ночью на севере центральных районов и днем в горах южных районах местами сильный снег, мокрый снег, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Во вторник, 20 апреля, ночью похолодает до -7°С, в светлое время суток +1°С. Будет пасмурно, осадки сохранятся.

В среду, 21 апреля, в темное время суток термометры покажут -4°С, днем +3°С, дождь со снегом.

К концу недели заморозки отступят. В субботу, 24 апреля, ночью термометры покажут +1°С, днем воздух прогреется до +8°С. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю