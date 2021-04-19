Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу

Для пассажиров поездов 123/124 Абакан-Красноярск-Абакан установлены специальные тарифы на верхние места купейных вагонов.

Воспользоваться тарифом можно при покупке билетов на проезд от начальной до конечной станции маршрута в период до 26 апреля 2021 года (включительно). Стоимость билета в эти даты составит 1299 рублей. Совершить поездку по выгодной цене можно с до 29 апреля (включительно).

Скидка не суммируется с другими скидками/специальными тарифами.

Оформить проездной документ по специальной цене можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования.

Актуальную информацию о тарифах и акциях пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Кроме того, информация о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов ежедневно публикуется в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».