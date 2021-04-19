Чем занять ребенка летом: обзор детских лагерей

Лето – замечательное время, когда и родители, и дети, могут отдохнуть от школьных будней. Однако уже с июня родители сталкиваются с проблемой организации детского досуга. И если в прошлом году летний отдых был осложнен из-за ситуации с пандемией, то предстоящие каникулы родителям можно начинать планировать уже сейчас. Ведь хочется, чтобы ребёнок набрался сил, научился чему-то новому, а еще поправил здоровье и хорошо отдохнул.

Где отдохнуть ребенку летом? Мы подготовили для вас различные варианты организации детского досуга, из которых вы, наверняка, сможете выбрать что-нибудь подходящее.

Компьютерная Академия ШАГ

Невозможно в наши дни найти ребенка, который не интересовался бы компьютерными играми, программированием, робототехникой. И те родители, кто поддерживает интересы своего чада, считая, что компьютер – это не игрушка, а, в первую очередь, рабочий инструмент для создания творческих проектов, смело рекомендуют летний IT-лагерь в Компьютерной Академии ШАГ.

Компьютерная Академия ШАГ – место для тех, кто не желает уезжать на лето из Красноярска, а вечера и выходные дни предпочитает проводить с семьей. В летнем лагере ШАГ ребята смогут провести незабываемые смены, классно отдохнуть, продуктивно поучиться, зарядиться нескончаемой мотивацией и заполнить свои каникулы удивительными летними приключениям.

Родители могут выбрать индивидуальный вариант пребывания ребенка в лагере, ведь там есть смены полного (с 09:00 до 18:00 часов) и неполного дня (по будням с 09:00 до 13:00 часов или с 14:00 до 18:00 часов). Первая смена стартует уже 14 июня. Отправиться на отдых в Компьютерную Академию ШАГ могут дети с 7 до 15 лет.

В программе летнего IT-лагеря:

👍 Робототехника,

👍 Создание компьютерных игр,

👍 3D моделирование и 3D печать,

👍 Видеоблогинг,

👍 Разработка сайтов и мобильных приложений.

Где находится: г. Красноярск

Смены: 14 дней,

Возраст: 7-15 лет

Как приобрести путёвку: позвонить по телефону 216-75-65 или оставить заявку на сайте Академии.

Летний английский лагерь Logos Camp

Тем, кто желает совместить детский отдых с изучением английского языка, стоит обратить свое внимание на летний английский лагерь Logos Camp, работающий в формате «Погружение»

Школьники, которые отправятся на каникулы в Logos, смогут через игру и непринужденное общение усовершенствовать свои знания английского языка. Никакой зубрежки, плохих оценок и домашних заданий, в Logos ребятам помогут переступить языковой барьер незаметно и с удовольствием.

Для отдыхающих в Logos предусмотрено две программы: «Погружение» и «Личный рост подростка».

Для отдыхающих по программе «Погружение», предусмотрены занятия по грамматике, аудированию, говорению и шлифовке вокабуляра. Для группы ЛРП – семинары, квизы, тренинги, встречи с предпринимателями.

Абсолютно все отдыхающие получат возможность круглосуточного общения на английском языке с иностранцами. На территории лагеря есть крытый бассейн, в программе отдыха - экскурсии, игры, квесты, купание в озере.

Отдыхать в Logos приятно: гостей встречают на вокзале Железногорска, доставляют на автобусе в лагерь. В номерах – все удобства, а также холодильник, телевизор, чайник – размещаются по 4-5 человек. Для ребят предусмотрено разнообразное, сбалансированное пятиразовое питание.

Где находится: г. Железногорск Красноярского края

Смены: 14 дней, с 21 июня по 4 июля и с 7 июля по 20 июля

Возраст: 7-17 лет

Стоимость: от 38 000 рублей

Как приобрести путёвку: тел. 8-983-295-16-57, e-mail: interlanguage@list.ru

Отдых в Крыму: выбираем семейный лагерь «Крылья»

Решили во время летних каникул уехать на море вместе с детьми? Тогда вам нужны «Крылья».

Семейный лагерь в г. Саки на западном берегу Крымского полуострова – лучший выбор для семейного отдыха. В «Крыльях» найдется место и для детей, и для взрослых. В программе лагеря предусмотрены общие мероприятия, в которые включены все участники, а есть отдельные “тусовки” для взрослых и детей.

«Крылья» - это про релакс, активность, шоппинг и многое другое. Ежедневно – уникальное семейное событие, игры, путешествия, ярмарки. Запланированные посещения акварпарка, путешествия до Розового озера и лечебного Сакского озера. В шаговой доступности – песчаный пляж.

Размещение в двух- и четырехместных номерах семейного отеля «Botanic Club», с возможностью организации дополнительных мест. В стоимость путёвки входит трансфер из аэропорта в отель и обратно (в дни заезда и выезда), экскурсия на гору Ай-Петри с билетами на канатную дорогу, посещение аквапарка и мероприятия, проводимые в лагере.

Чтобы рассчитать стоимость путевки, напишите «Рассчитать стоимость» в WhatsApp / Viber по номеру +7-923-300- 92-36, менеджер свяжется с вами незамедлительно.

Где находится: г. Саки, Крым

Смены: 14 дней, с 21 июня по 4 июля и с 7 июля по 20 июля

Возраст: 7-17 лет

Стоимость: от 18 000 до 35 000 рублей

Как приобрести путевку: тел. 8 923 300 9236 (WhatsApp, Viber, Telegram),

Эл.почта julia-vitt@yandex.ru

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UMKA Camp – летний отдых со смыслом!

Целых пять увлекательных программ подготовили организаторы для тех, кто выбирает активный и интересный отдых в пределах Красноярского края.

Первая смена «Стрит-арт» стартует уже 1 июня, где ребята окунутся в атмосферу творчества, без рамок, границ и стереотипов. Познакомятся с представителями уличных культур Красноярска.

Вторая смена (19 июня -2 июля) – «СССР» - перенесет их в середину прошлого столетия. Увлекательное путешествие сквозь кинематографические жанры ждет отдыхающих смены «За кадром» (5 июля -18 июля). Древнегреческие боги и легенды оживут в интерактивном игровом мире на смене «Живые легенды» (26 июля – 8 августа).

Закроет сезон лета 2021 года самая необычная смена «Или нет?» (16 августа – 29 августа). Здесь ребята станут творцами, мыслителями, прокачают критическое мышление, научатся принимать решения и исследовать информационное пространство.

Все смены пройдут на базе отдыха в 60 км от Красноярска, в экологически чистом сосновом лесу. Территория лагеря охраняемая, на базе круглосуточно дежурит педиатр. Расселение – по 3-4 человека в номерах со всеми удобствами. Питание – пятиразовое.

Где находится: база отдыха «Над Енисеем», Красноярск, ул. Енисейская, 71

Смены: каждая смена по 14 дней

Возраст: от 6 до 15 лет

Стоимость: 45 000 рублей

Как приобрести путёвку: тел. 205-11-18 или напрямую через директора лагеря – 8-950-40-77-666 (WhatsApp), либо Instagram direct - vs_berkut

Летний спортивный лагерь в Сибирском спортивном клубе

Хотите, чтобы ребенок за летние каникулы стал сильнее, увереннее в себе и при этом провел их активно? Легко! Летний спортивный лагерь дневного пребывания от Сибирского спортивного клуба поможет вам в этом.

Это единственный спортлагерь, который уже четвертый год работает в г. Красноярск.

С ребятами будут работать действующие спортсмены, мастера спорта, которые имеют педагогическое образование и тренируют детей на протяжении нескольких лет.

Программа смены насыщенная. Ежедневные тренировки и спортивные соревнования. Программой предусмотрено, что групп будет две: для тех, кто уже занимался спортом и тех, кто только начал. Физическая подготовка и возраст ребят будет учитываться на занятиях. Дети смогут заниматься самбо, дзюдо, художественной гимнастикой, настольным теннисом и общей физической подготовкой.

Ну и, разумеется, развлечения:

- Походы в Кинотеатр

- Выезды на Столбы, в Гремячую гриву и Роев ручей

- Посещение бассейна

- Игры в квесты, Лазертаг и Детский Пейнтобол

Включено трехразовое питание.

Где находится: г. Красноярск ул. Академика Вавилова, 54Г

Смена: С 5 по 18 Июля, включая все выходные с 9.00-19.00 часов.

Цена путевки: 16 800 руб.

Возраст: 6-14 лет

Тел: +7 (391) 2-888-143

Писать: vk.com/sibsportclub24

Сайт: сибспортклуб.рф

Возрастная категория 6+