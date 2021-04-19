Всего один клик для ипотеки: вынужденная трансформация в кризис или незаменимый современный сервис онлайн?

В апреле-мае прошлого года очень многие компании, традиционно предоставляющие услуги в режиме офлайн, постарались адаптировать свои сервисы под условия новой реальности. Один из новых сервисов - подача онлайн-заявки на ипотеку сразу в несколько банков. Об этом и многом другом в интервью рассказала руководитель департамента ипотеки компании “Этажи” Елена Лалетина.

Программа ипотеки онлайн действует чуть меньше года. Насколько сервис пользуется спросом сейчас в Красноярске?

Да, наш сервис по оформлению ипотеки онлайн начал работать с мая прошлого года. И за это время им воспользовались более 500 красноярцев. Судя по количеству заявок в марте 2021 года (около 10% от потока), такой способ заявок не только удобен для клиентов, но и становится все более привычным. За время карантина многие оценили комфорт и скорость работы онлайн. Раньше чтобы получить одобрение в банке, требовалось отпрашиваться с работы, тратить время на оформление и ожидание в самом банке. А теперь помимо очевидной экономии времени, клиент получает возможность одобрения сразу у нескольких банков и экономит собственные средства, т.к. при онлайн-заявке банки дают скидку до 0,7% процентной ставки.

Появление нового сервиса на вашем сайте - это вынужденная мера в кризис или что-то подобное уже было в планах?

Мы постоянно стремимся развивать современные технологии, чтобы создать высококонкурентную услугу. Во многом мы реализуем новинки, которые появляются в Москве и в мире. Вообще переход бизнес-процессов в онлайн был неизбежным. Мы анализируем рынок и видим, что средний возраст заемщиков постепенно снижается. И сейчас повзрослело поколение, которое не видит своей жизни без IT-технологий. У них больше уровень доверия к электронным носителям, а экономия времени наоборот в приоритете. Поэтому в нашей компании постоянно разрабатываются новые форматы и сервисы для клиентов. Но, безусловно, карантинные ограничительные меры дали мощный толчок развитию онлайн-сервисов в нашем городе.

Как конкретно работает онлайн-площадка? Сколько занимает времени до момента получения одобрения?

Заполнить заявку на сайте просто - для регистрации и входа в личный кабинет нужно ввести свой номер телефона:

затем нужно заполнить поля анкеты: параметры кредита, персональные данные, данные о профессиональной деятельности, семейном положении и собственности. Не страшно, если где-то возникнут сложности - специалист свяжется с вами и поможет заполнить обязательные пункты.

дальше необходимо приложить документы (сканы паспорта и СНИЛС):

И нажать кнопку отправить. С момента отправки анкеты до получения одобрения проходит от 3 часов. Заявка попадает сначала одному из наших специалистов. У нас работает команда из 20 сотрудников, в том числе специалисты по рефинансированию. В случае необходимости, например, из-за отсутствия первоначального взноса, брокер лично связывается с клиентом и предлагает варианты банковских продуктов. Затем мы направляем заявку одновременно от 7 до 20 банкам в зависимости от требуемых условий.

Насколько безопасно подавать документы через онлайн-заявку?

С точки зрения защиты персональных данных электронный документооборот стал сейчас значительно безопаснее по сравнению с бумажным. За хранение и обработку данных наша компания несет полную ответственность.

Какие еще плюсы отмечают пользователи сервиса?

Недавно к нам обратилась семья, которая оформила заявку на ипотеку в своем зарплатном банке. Они получили предварительное одобрение, выбрали квартиру и уже вышли на сделку. И в последний момент банк отозвал одобрение. Такое бывает при третьей стадии проверки службой безопасности. В итоге сделка сорвалась. В подобных ситуациях всегда важно иметь еще 2-3 одобрения от других банков.

Со многими банками у нас выстроены партнерские отношения, и они предоставляют нашим клиентам эксклюзивные процентные ставки.

При среднем одобрении от 40 до 55% заявок в банках, в нашей компании процент одобрений от 80 до 90%. Компания “Этажи” - лидер по объемам сделок с банками.

Если вы давно мечтали о покупке жилья в ипотеку, но по какой-то причине откладывали – самое время подать заявку онлайн. Заполнение анкеты не отнимет у вас много времени и ни к чему не обязывает. Можно просто узнать, на какую сумму в будущем вы сможете рассчитывать, чтобы спланировать бюджет.

Фото: компания “Этажи”

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