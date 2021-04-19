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Дополнительный субботний электропоезд для дачников появился в расписании с 17 апреля

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Красноярск
08:36 19 Апреля 2021
маршруты, поезд, железные дороги, транспорт
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для повышения транспортной доступности правобережных районов Красноярска компания «Краспригород» с 17 апреля запустила дополнительный электропоезд.

Новый пригородный поезд  Базаиха – Красноярск – Кача будет курсировать по субботам (отправление со станции Базаиха в 09:49, отправление со станции Красноярск в 10:30, прибытие на станцию Кача в 11:42). Он позволит жителям правобережья с комфортом добираться до своих дач, расположенных в западной пригородной зоне. Кроме того, он удобен для пассажиров, которым нужно доехать до остановочных пунктов в черте города.

Отметим, что Базаиха – Красноярск – Кача – второй утренний маршрут выходного дня, доставляющий пассажиров из правобережной части Красноярска без пересадок до дачных поселков западного направления.
Популярностью у красноярцев пользуется также действующая ежедневная электричка Зыково – Красноярск – Чернореченская (отправление со станции Зыково в 07.35, отправление со станции Красноярск в 08.45).
Время указано местное.

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Уточнить график движения пригородных электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород», или воспользоваться мобильным приложением «Краспригород».

По материалам КрасЖД

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