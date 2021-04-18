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На родительские собрания в красноярские школы теперь ходят сотрудники ГИБДД

Главная Общество
Красноярск
16:04 18 Апреля 2021
полиция, гибдд, школа, родители, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На родительские собрания в красноярские школы теперь ходят сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы проводят со взрослыми профилактические беседы о безопасности на дорогах.

«Накануне инспекторы ГИБДД посетили школу 152 и приняли участие в собрании родительского комитета. Дорожные полицейские рассказали о состоянии аварийности с участием детей и об основных нарушениях ПДД, которые приводят к происшествиям», - рассказали в краевой полиции.

Также родителям показали видео с мест ДТП и поговорили об их причинах.

В завершении беседы автоинспекторы напомнили, что основные навыки дорожной культуры закладываются в семье, так как ребенок берет пример со взрослых.

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