Когда в Красноярске завершится ремонт уличных спортплощадок

В Красноярске к летнему сезону активно готовят спортивные площадки. С начала апреля специалисты «Центра спортивных клубов» в городских дворах восстанавливают и ремонтируют оборудование. В негодность оно приходит не только из-за зимних условий и низких температур, но и «благодаря» жителям.

«В сквере на Баумана мы подкрашиваем урны, проводим санитарную обрезку деревьев, собираем листву. Плюс заменим заградительную сетку, баскетбольные кольца. К сожалению, люди за зиму ломают оборудование, мы все исправим. Сегодня работы в этом сквере уже закончим», - поделился директор МАУ «Центр спортивных клубов» Максим Кузнецов.

Хоккейные ворота меняют на футбольные, ремонтируют тренажеры, баскетбольные стойки, сетки и ограждения. Работы невпроворот. Тем более, что активности на уличных площадках уже начались.

«У нас уже начались даже соревнования среди клубов по месту жительства. В апреле прошли соревнования по фризби алтимат на дворовых площадках. Для нас ключевое, что дети могут заниматься спортом бесплатно, не отходя от дома. В клубы уже вступили около 7 тысяч юных спортсменов», - рассказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.

В 2021 году «Центр спортивных клубов» отвечает за 262 площадки по 153 адресам. Летом на 38 дворовых спортивных объектах будут работать 68 инструкторов по спорту. Полностью обновить все объекты обещают к 9 мая.

Добавим, что в Красноярске свою работу ведут 25 физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, в которые может записаться любой желающий. Для этого необходимо письменное согласие родителей, медицинская справка и заявление на вступление в клуб. Занятия проходят бесплатно. Всю информацию можно найти на сайте centrsportclub.ru или позвонить по телефону 223-04-55.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска