В Красноярске возобновляет деятельность ДНД «Металлург»

Патрули дружинников красноярской промплощадки РУСАЛа вышли на улицы Красноярска после долгого перерыва, вызванного пандемией. С марта 2020 года они не участвовали в рейдах с городской полицией, их основной задачей в период пандемии была профилактика противоэпидемиологических нарушений на промплощадке, разъяснительная работа и контроль за соблюдением социальной дистанции и ношением масок персоналом. Во многом благодаря этому, на предприятиях РУСАЛа не было массовых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией.

В рядах ДНД «Металлург» красноярской промплощадки состоят 40 человек – это сотрудники КрАЗа, КрАМЗ и ИСО. Совместно с сотрудниками полиции они патрулируют парки и скверы Советского района, спортивные площадки острова Татышев, выезжают на задержания, выступают понятыми, участвуют в охране общественного порядка при проведении крупных общегородских мероприятиях.

– Деятельность народных дружин является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жизни граждан нашего края. Добровольцы активно помогают полиции обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, участвуют в рейдах по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной продукции, проверках неблагополучных семей и лиц, состоящих на профилактическом учете, а также проводят профилактические беседы с населением и оказывают помощь полицейским в выявлении правонарушений со стороны водителей и пешеходов. Кроме этого, общественники совместно с сотрудниками полиции проводят большую работу с населением по профилактике фальшивомонетничества, мошенничества. Такое совместное сотрудничество способствует не только укреплению правопорядка на улицах города, но и предупреждению и пресечению различных видов правонарушений, – рассказал начальник отдела охраны общественного порядка городской полиции Юрий Кузора.

Дружинники-металлурги 52 раз поощрялись руководством полиции города, края, администрацией Красноярска. По итогам 2019 года Александр Смирнов, сотрудник КрАЗа, занял третье место в краевом конкурсе «Лучший народный дружинник Красноярского края». Только в 2019 году члены ДНД «Металлург» совместно с сотрудниками полиции провели 2347 задержаний правонарушителей. В 2020 году дружинники красноярской промплощадки получили от МУ МВД России «Красноярское» памятные медали, приуроченные к 50-летию создания добровольных народных дружин в России.

Добровольные народные дружины «Металлург» были созданы в 2015 году на промплощадках Братского, Красноярского и Саяногорского алюминиевых заводов по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. В 2016 году был организован специализированный отряд народной дружины «Металлург» на Ачинском глиноземном комбинате. Всего в составе добровольных народных дружин РУСАЛа состоят 100 человек. Наряду с мужчинами-металлургами, в рейдах активно участвуют женщины-сотрудницы предприятий. Участники ДНД в течение одного месяца выходят на охрану общественного порядка по 4-9 раз. За каждое дежурство компания выплачивает по 700 рублей. И дополнительно к отпуску дружинников добавляется по три оплачиваемых дня.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»