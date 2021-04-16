В Красноярском крае потушили первый лесной пожар. Возгорание было обнаружено на территории Минусинского района. По предварительной информации, причиной пожара могли стать местные жители. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Площадь возгорания составила 0,3 га, пожар был обнаружен и ликвидирован во время наземного патрулирования территории сотрудниками Минусинской лесопожарной.

«По данным на 10:00 часов 16 апреля действующих лесных пожаров в Красноярском крае нет. За обстановкой в лесах следят наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также камеры видеонаблюдения» - сообщает пресс-служба ведомства. – Со сходом снега в лесах начнут расчищать минерализованные полосы, строить и реконструировать лесные дороги».

При обнаружении лесного пожара жители региона могут сообщать о лесных пожарах на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».холи.

Фото с сайта ГУ МЧС региона