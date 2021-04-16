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Красноярцам рассказали о правильной сортировке отходов

Главная Общество
Красноярск
14:25 16 Апреля 2021
мусор, чистота, образование, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам рассказали, как правильно сортировать бытовой мусор. «Красноярская рециклинговая компания» подготовила серию видеороликов, где на примере простой семьи показала важность этого направления.

Жителям напомнили, что до 30 процентов всех отходов может быть вторично переработано. Для этого «КРК» устанавливает в своей зоне ответственности специальные баки под пластик и стекло. Чтобы такие баки появились в конкретном дворе, необходимо обратиться в свою управляющую компанию с просьбой об установке.

Узнать обо всех оборудованных подобными контейнерами местах в Красноярске можно с помощью мобильного приложения «Clean Path»/

Подобные просветительские ролики на самые актуальные темы по обращению с ТБО левобережный региональный оператор будет выпускать и дальше. Посмотреть их, а также узнать много полезного можно в официальном youtube компании, на сайте и в социальных сетях: Facebook, Instagram и ВКонтакте.

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