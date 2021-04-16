18 апреля
Красноярск
погода -7 °C
75.55
 
€ 90.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске пройдут массовые рейды по тонировке авто

Главная Общество
Красноярск
14:30 16 Апреля 2021
рейды, авто, гибдд
версия для печати Ico_print

Инспекторы ГИБДД предупредили о начале массовых проверок тонировки автомобилей. Светопропускаемость ветрового стекла и передних боковых стекол должна быть не менее 70%, напомнили в ГАИ. Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Кроме того, обязательным требованием станет устранение нарушения. Если же автомобилист не снимет тонировку и продолжит передвигаться по городу, ему грозит штраф до 4000 рублей или административный арест до 15 суток.

«Тонированные стекла напрямую влияют на безопасность – в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается. На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен заметить пешехода на расстоянии примерно 100 метров, а ее присутствие позволяет разглядеть силуэт только с 50-ти метров», - сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Фото с сайта fonar.tv

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Когда в Красноярске завершится ремонт уличных спортплощадок

Когда в Красноярске завершится ремонт уличных спортплощадок

16 Апреля 2021 г.
Сейчас их активно готовят к сезону
Новости Красноярска: В Красноярске возобновляет деятельность ДНД «Металлург»

В Красноярске возобновляет деятельность ДНД «Металлург»

16 Апреля 2021 г.
В рядах ДНД «Металлург» красноярской промплощадки состоят 40 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае потушили первый лесной пожар

В Красноярском крае потушили первый лесной пожар

16 Апреля 2021 г.
Возгорание было обнаружено на территории Минусинского района
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о правильной сортировке отходов

Красноярцам рассказали о правильной сортировке отходов

16 Апреля 2021 г.
Просвещение в формате видеороликов
Новости Красноярска: На смотровой площадке под Дивногорском красноярскую семью ограбили, угрожая ножом

На смотровой площадке под Дивногорском красноярскую семью ограбили, угрожая ножом

16 Апреля 2021 г.
Преступника полицейские задержали по горячим следам
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС приглашает к участию в конкурсе «Послание победителям»

Богучанская ГЭС приглашает к участию в конкурсе «Послание победителям»

16 Апреля 2021 г.
Конкурс проводится с 15 апреля по 5 мая 2021 года
Новости компаний
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
09/04
Комбинат «Волна» оснастил трубную линию автоматическим защитным механизмом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ирина Тельнова: Плюс пандемии. Самое главное для компании – человеческое здоровье

Ирина Тельнова: Плюс пандемии. Самое главное для компании – человеческое здоровье

16 Апреля 2021 г.
Эксперт Института экологии Высшей школы экономики о постковидной реальности
Новости Красноярска: Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в купе со скидкой 30% в апреле и мае

Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в купе со скидкой 30% в апреле и мае

16 Апреля 2021 г.
Приобрести билеты по акции можно до 28 апреля
Новости Красноярска: Сергей Ладыженко: «Каждый наш инвестор берет на себя социальную ответственность»

Сергей Ладыженко: «Каждый наш инвестор берет на себя социальную ответственность»

16 Апреля 2021 г.
О проектах, инвестициях и пользе для края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru