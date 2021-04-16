В Красноярске пройдут массовые рейды по тонировке авто

Инспекторы ГИБДД предупредили о начале массовых проверок тонировки автомобилей. Светопропускаемость ветрового стекла и передних боковых стекол должна быть не менее 70%, напомнили в ГАИ. Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Кроме того, обязательным требованием станет устранение нарушения. Если же автомобилист не снимет тонировку и продолжит передвигаться по городу, ему грозит штраф до 4000 рублей или административный арест до 15 суток.

«Тонированные стекла напрямую влияют на безопасность – в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается. На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен заметить пешехода на расстоянии примерно 100 метров, а ее присутствие позволяет разглядеть силуэт только с 50-ти метров», - сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Фото с сайта fonar.tv