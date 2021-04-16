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На смотровой площадке под Дивногорском красноярскую семью ограбили, угрожая ножом

Главная Общество
Красноярск
14:20 16 Апреля 2021
преступление, грабеж, криминал
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Семью из Красноярска ограбили на смотровой площадке под Дивногорском. Они оставили машину на парковке и отправились любоваться видами. Через несколько минут красноярцы услышали, что в машине сработала сигнализация. Глава семьи отправился проверить автомобиль и увидел в салоне незнакомого мужчину. Он успел забрать сумку, где была 31 тысяча рублей, а потом, угрожая потерпевшему ножом, сел в машину к своему подельнику и скрылся.

«В ходе проведения разыскных мероприятий стражи порядка установили личности подозреваемых в тяжком преступлении и задержали их. Ими оказались ранее судимые 43-летний и 47-летний жители краевого центра», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.

 

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