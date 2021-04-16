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Богучанская ГЭС приглашает к участию в конкурсе «Послание победителям»

Главная Общество
Красноярск
13:15 16 Апреля 2021
конкурс, праздник, дети, ветераны
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Оргкомитет конкурса «Послание победителям», приуроченного к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приглашает всех детей Кежемского района Красноярского края принять участие в конкурсе видео-посланий. Задача конкурса - сохранить преемственности поколений, привлечение внимания участников к истории и литературе России, увлечь их чтением книг о вкладе наших предков в Победу.

Конкурс проводится с 15 апреля по 5 мая 2021 года. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и воспитанники детских садов Кежемского района и города Кодинска, учащиеся Центра дополнительного образования. Возраст участников от 5 до 17 лет. Участники конкурса должны при помощи смартфонов или цифровой камеры записать видео-послание воинам-победителям, ветеранам войны и труда, поздравить их с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Жюри конкурса определит призеров в двух номинациях - исполнителей произведений в стихах и прозе. Допускается использование любых текстов, в том числе собственного сочинения; продолжительность ролика может быть от одной до пяти минут. Конкурсные работы будут размещены в социальных сетях с хэштегами #ПосланиеПобедителям_БОГЭС и #76летПобеды_БОГЭС, где их смогут увидеть и оценить все жители района.

Победителями станут авторы, которые смогут наиболее полно и самостоятельно раскрыть заданную тему, проявят исполнительское мастерство при чтении стихов и прозы. Жюри определит трех победителей, работы которых будут размещены на сайте Богучанской ГЭС. Итоги конкурса будут подведены после 7 мая 2021 года. Впервые конкурс «Послание победителям» был проведен в 2020 году.

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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