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Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в купе со скидкой 30% в апреле и мае

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Красноярск
11:27 16 Апреля 2021
железные дороги, поезд, путешествия, билеты
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Холдинг «РЖД» предлагает пассажирам старше 60 лет воспользоваться специальной акцией «60+» и приобрести билеты на места купейных вагонов поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 30%.

Приобрести билеты по акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку – в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая. Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке билета онлайн-скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

По материалам КрасЖД

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