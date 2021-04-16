В Красноярске на 85-м году жизни скончалась Надежда Игнатьевна Сафонова

В Красноярске скончалась Надежда Игнатьевна Сафонова. Красноярцы знают ее как бывшего депутата Красноярского городского Совета, руководителя объединения «Женщины родного Красноярья». Ей было 84 года. Губернатор Александр Усс выразил соболезнования родным Надежды Игнатьевны. Он отметил масштаб личности, честность, порядочность и обостренное чувство справедливости.

«Надежда Игнатьевна всю свою жизнь посвятила родному краю. Выросшая в детдоме, она была человеком, чуждым малейшего лицемерия, свято верила в высокие идеалы, пользовалась доверием и уважением земляков. Сила духа, проницательный ум, внутреннее богатство делали каждый этап ее биографии ярким, каждое начинание – плодотворным и запоминающимся», - говорится в сообщении на официальном сайте краевого правительства.

Фото: с сайта krsk.kp.ru