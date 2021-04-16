Локальные варианты газификации Сибири предложили на Красноярском экономическом форуме компания En+ Group

Вопрос переход Сибири на чистую энергию обсуждали на сессии «Возобновляемая энергетика Сибири» в рамках КЭФ-2021. На сегодняшний день этот важный для Красноярска и всех сибирских регионов проект находится лишь в планах, но компания En+ Group, основателем которой является Олег Дерипаска, уже предложила проекты локальной газификации, которые можно реализовать в Красноярске в ближайшие годы.

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков подчеркнул, что уже сейчас компания рассматривает возможность перевода на сжиженный природный газ нескольких районов Красноярска и общественного транспорта.

«Наши проекты не требует таких существенных инвестиций, думаю, что в период двух, трех, или четырех лет мы уже сможем их реализовать», — отметил Михаил Хардиков отметив, что En+ Group заинтересована в развитии энергетики в Сибири и сохранении экологии.

«Энергетика нацелена давать потребителю минимальный экологический след, а ГЭС – самый чистый и безопасный из ныне существующих источников возобновляемой энергии. Гидроэлектростанции – маневрены, не зависят от погоды, и при этом дают возможность получения чистой энергии в большом объеме, - пояснил Михаил Хардиков. - Компания проводит масштабную программу модернизации, чтобы действующие электростанции работали еще более эффективно»

Михаил Хардиков отметил, что на территории СФО находятся крупнейшие гидроэлектростанции. En+ Group проводит масштабную программу модернизации, чтобы действующие электростанции работали еще более эффективно. Так, с 2018 года компания участвует в реализации Комплексного плана по сокращению выбросов в атмосферу в 12 городах России, в том числе в Красноярске, Братске и Новокузнецке.

По предварительным оценкам, инвестиции в модернизацию гидроэлектростанций до 2046 года составят около 34 млрд рублей, а обновление оборудования позволит сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% уже к 2030 году.