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Сбер выступил интеллектуальным партнером КЭФ-2021

Главная Общество
Красноярск
16:33 14 Апреля 2021
экономический форум, соглашение, банк, технологии
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Сбер выступил интеллектуальным партнером Красноярского экономического форума. О деталях сотрудничества рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

«Наше сотрудничество с Красноярским экономическим форумом не случайно и уже стало традицией. Регион крупный, значимый с точки зрения экономики страны, задает тренды. Интеллектуальное партнерство предполагает участие наших экспертов практически во всех основных треках, касаемых развития экономики, цифровизации, кадрового потенциала и много другого. В условиях развития страны после пандемии все заявленные темы форума крайне актуальны», - прокомментировала Татьяна Галкина.

Также в рамках КЭФ-2021 Сбер подписал ряд значимых соглашений. К примеру, с СФУ в части развития цифровизации вуза, а также с аэропортом «Красноярск». 

«С аэропортом «Красноярск» мы являемся давними партнерами. Напомню, строительство нового терминала происходило при участии Сбербанка. И, конечно, мы заинтересованы в его развитии, поэтому предоставляем финансовую поддержку – это инвестиционные проекты по расширению и развитию красноярского аэропорта, которые предполагают, к примеру, создание грузового хаба», - рассказала председатель Сибирского банка.

Отметим, что в этом году КЭФ объединил в себе офлайн и онлайн форматы. В рамках этой концепции Сбер организовал московскую студию на своей площадке, где принимает гостей для онлайн-трансляций.

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