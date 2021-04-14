КрасЖД представила транспортный проект для регионов Енисейской Сибири на КЭФе

На Красноярском экономическом форуме, который проходит в Красноярске с 12 по 16 апреля, Красноярская железная дорога презентовала инвестиционный проект ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет».

Презентация состоялась в рамках роуд-шоу инвестиционных проектов, реализуемых на территории регионов Енисейской Сибири.

Проект направлен на модернизацию южно-сибирского направления, его цель – снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения пропуска перспективного грузопотока из Кузбасса, Красноярского края и Хакасии.

Представляя проект на форуме, заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачев подчеркнул, что обеспечение транспортной доступности промышленных кластеров Красноярского края и Хакасии является ключевым фактором развития этих регионов, поэтому приоритетная задача Красноярской магистрали на ближайшие годы – усиление инфраструктуры.

«Проект «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет» включает в себя строительство вторых главных путей на однопутных перегонах направления, реконструкцию станций, усиление устройств электроснабжения, а также прокладку 4 тоннелей в горах Восточного Саяна. Общий объем денежных средств, планируемых на его реализацию в 2021 голу на Красноярской железной дороге, составит 4,4 млрд руб.», – сообщил Лев Ткачев.

В 2021 году в рамках проекта на КрасЖД запланировано проектирование 23-х и строительство 7 объектов.