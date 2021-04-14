«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сёл

Какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, люди смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования.

Впервые для этого будет использоваться федеральная платформа (za.gorodsreda.ru). По итогам поступивших ранее обращений секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить возможности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование. При этом делать благоустройство междворовых, межквартальных проездов и использовать новейшие технологии и материалы, развивать «зелёный каркас городов», - сказал Андрей Турчак на встрече с зампредом Правительства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил с инициативой поднять минимальный порог финансирования по программе для территорий с небольшой численностью населения - до 100 млн рублей на регион. Это поможет таким субъектам РФ, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан благоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак предложил увеличить количество городов-участников всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможностью включить и города с численностью населения не до 100 тысяч человек, как сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кроме того, включить в конкурс поселки городского типа и, соответственно, продлить срок приема заявок для новых участников до 1 июля», - сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, что поддерживает предложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно с партией «Единая Россия».

По его словам, благодаря федпроекту «Формирование комфортной городской среды», который появился в том числе по инициативе «Единой России», за несколько лет благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий и сделано это на основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель состоит в том, чтобы доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигала 30%. И здесь мы видим возможность для объединения наших усилий с «Единой Россией»» в информировании граждан о возможностях участия в жизни их городов, повышении ответственности за их дворы и общественные пространства. Уверен, что у нас с партией в этом совместные цели», - заключил зампред Правительства.

За последние годы объем средств, выделяемых на благоустройство в Красноярском крае, вырос кратно. Это отмечает депутат Законодательного собрания, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Александр Новиков.

"Депутаты от «Единой России» и в Госдуме, и в краевом Заксобрании провели огромную работу. Для сравнения - 5 лет назад в крае реализовывалась только программа «Жители за чистоту и благоустройство», в рамках которой территориям выделялось всего 100 млн рублей. Сегодня благодаря федеральной программе благоустройства и партийному проекту «Городская среда» сумма на эти цели составляет около 2 млрд рублей.

За это время у нас благоустроили почти 2000 тысячи дворов и более 150 общественных пространств. В 2021 году на очереди еще 66 скверов и порядка 200 дворов. Ход благоустройства контролируют активисты местных отделений партии. Единороссы следят за сроками, качеством и находятся в постоянном диалоге с жителями и подрядчиками. В результате люди получают качественные пространства для досуга и отдыха.

При этом задача проекта – не просто хорошо отремонтировать дворы и парки. Это концептуальный подход к благоустройству: создание новых зон, комфортных и многофункциональных локаций. Но главное – эти проекты реально стимулируют людей на бережное отношение к своему дому, двору и городу", - рассказал Новиков.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками «Единой России» на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это дополнительно позволяет благоустроить в 2021 году 900 дворов и общественных пространств.

Фото «Единой России»

По материалам «Единой России»