Губернатор Александр Усс летал в Москву по делам КЭФа

Поездка губернатора Александра Усса в Москву никак не повлияла на его политическую судьбу. Телеграм-каналы Красноярска прогнозировали, что эта встреча станет решающей в карьере главы региона. Якобы на встрече с президентом Владимиром Путиным должен был решиться вопрос об отставке Александра Усса либо о его назначении на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Однако эти слухи не подтвердились. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев заявил, что Александр Усс летал в Москву по делам Красноярского экономического форума. Была ли встреча с президентом – неизвестно.

«Такой информации нет. Об этом знает только сам Александр Викторович. Я с ним еще не виделся. В Москву он ездил по делам КЭФ», — заявил Сергей Зыблев.

Сегодня Александр Усс принимает участие в работе КЭФа, как и прежде в должности губернатора Красноярского края.

Отметим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин принял отставку трех губернаторов: полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию вместо Вячеслава Битарова. Сенатор Алексей Русских занял кресло губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, а мэр Кызыла Владислав Ховалыг сменил Шолбан Кара-оола в должности главы Республики Тыва.